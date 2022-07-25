كندا.. قتلى في هجوم مسلح بمدينة لانغلي

قتل العديد من الأشخاص جراء هجوم مسلح وقع في ساعات الصباح، الإثنين، بمدينة لانغلي التابعة لمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.

وبحسب تصريحات المتحدثة باسم شرطة الخيالة الكندية الملكية، ريبيكا بارسلو، نفذ شخص أبيض هجوما مسلحا حوالي الساعة 06.00 بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وإصابة آخرين، دون أن تذكر العدد.

وأكدت القبض على منفذ الهجوم دون أن تكشف عن هويته.

ولفتت أن الجاني استهدف المشردين الذين يعيشون في الشوارع.

من جانب آخر، أظهرت لقطات تداولتها وسائل إعلام سيارة شرطة سوداء بها 9 ثقوب على الأقل ناجمة عن عيارات نارية في ساحة انتظار السيارات بمركز ويلوبروك للتسوق وسط مدينة لانغلي.

ومن المتوقع أن تدلي الشرطة ببيان حول تفاصيل الحادث خلال اليوم.