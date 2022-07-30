مزاد أمريكي يبيع ساعة هتلر بـ 1.1 ملايين دولار

بيعت ساعة يد يُعتقد أنها تعود للزعيم النازي أدولف هتلر مقابل 1.1 مليون دولار في مزاد بالولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، السبت، أن الساعة طرحت للبيع في دار ألكسندر للمزادات التاريخية، بولاية مريلاند الأمريكية.

وبيعت ساعة "هوبر" التي يعتقد أنها أُهديت لهتلر عام 1933 بمناسبة يوم ميلاده، بـ 1.1 مليون دولار

ووفقا لدار المزاد، فإن جنودا فرنسيين حصلوا على الساعة من منزل هتلر بمدينة بافاريا الألمانية عام 1945.

ويظهر على الساعة نقش الحرفين الأولين من اسم وكنية أدولف هتلر بالإضافة إلى الصليب المعقوف.

وفي وقت سابق، انتقد زعماء من الطائفة اليهودية، دار المزاد لطرحها ساعة الزعيم النازي للبيع.