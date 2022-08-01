عقوبات أمريكية على كيانات سهلت تصدير منتجات بترولية إيرانية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على كيانات تسهل "المعاملات غير المشروعة" المتعلقة بالنفط الإيراني والمنتجات البترولية والبتروكيماوية.

جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم.

وجاء في البيان أن الولايات المتحدة أدرجت على قائمة العقوبات ستة كيانات تسهل "المعاملات غير المشروعة" المتعلقة بالنفط الإيراني وكذلك المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وهي مصادر رئيسية لإيرادات الحكومة الإيرانية.

وأدرجت الخارجية الأمريكية على قائمة العقوبات شركة Pioneer Ship management PTE LTD وهي شركة أدارت سفينة نقلت منتجات البترول الإيرانية.

كما فرضت الوزارة عقوبات على شركة Golden Warrior Shipping Co. Ltd شاركت في المعاملات المتعلقة بالنفط والمنتجات البترولية الإيرانية تشمل تقديم الدعم اللوجستي لتجارة البترول الإيرانية.

ووفق بيان الخارجية، فإن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت أيضا على قائمة العقوبات أربعة كيانات تدعم شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات التجارية، وهي كيان مُصنف من قبل الولايات المتحدة يستمر في المشاركة في بيع المنتجات البترولية الإيرانية والمنتجات البتروكيماوية في الخارج.

وقال وزير الخارجية، أنتونبي بلينكن، في تغريدة على تويتر: "فرضنا عقوبات على كيانات تتاجر بالنفط والبتروكيماويات الإيرانية".

وأضاف: "سنواصل استخدام سلطاتنا لاستهداف صادرات إيران من هذه المنتجات إلى أن تصبح مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

بدورها، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على شركات تستخدمها شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات، إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في البلاد، لتسهيل بيع منتجات نفطية وبتروكيماوية بقيمة عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى شرق آسيا.