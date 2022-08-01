وزير الخارجية الأمريكي: ستتحمل الصين مسؤولية أي تصعيد حال زيارة بيلوسي لتايوان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، الإثنين، إن الصين ستتحمّل مسؤولية أي تصعيد في حال قررت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي زيارة تايوان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الأمريكي للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش افتتاح "المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف بلينكن: "في حال قررت نانسي بيلوسي الزيارة (لتايوان)، وحاولت الصين خلق نوع من الأزمة أو تصعيد التوتر، فسيقع ذلك كله على عاتق الصين".

وأضاف: "نريد من الصينيين حال تمت الزيارة أن يتصرفوا بمسؤولية".

وهددت بكين، الإثنين، بأن جيشها سيتحرك حال قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة تايوان.

وقالت الخارجية الصينية في بيان: "جيشنا لن يبقى مكتوف الأيدي في حال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان"، حسبما نشرت وسائل إعلام محلية.

وجاء بيان الصين في أعقاب وصول بيلوسي، الاثنين، إلى سنغافورة، في مستهل جولتها الآسيوية، حيث أثيرت أسئلة حول توقفها المحتمل في تايوان أدى إلى تأجيج التوتر مع بكين.

وتصنف الصين تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي مقاطعة صينية منشقة يجب أن تصبح جزءا من البلاد.