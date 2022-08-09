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الشرطة الأمريكية تعلن اعتقال مشتبه به في جرائم قتل المسلمين الأربعة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 09.08.2022 22:53
إقامة الصلاة في المركز الإسلامي في ألوبكيرك AP إقامة الصلاة في المركز الإسلامي في ألوبكيرك (AP)

أعلنت الشرطة الأمريكية توقيف مشتبه به في جرائم قتل 4 رجال مسلمين في ولاية نيو مكسيكو جنوبي البلاد، في حادثة لقيت ردات فعل كبيرة حول العالم الإسلامي.

وتحقق الشرطة الأمريكية في علاقة محتملة بين مقتل 3 مسلمين مؤخرا ومقتل مسلم آخر العام الماضي، في مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو (جنوب).

وذكرت وكالة أسوشييتد برس، مساء الثلاثاء، أن شرطة مدينة ألباكركي ألقت القبض على "مشتبه به رئيسي" في قتل الرجال الأربعة.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن جريمة قتل رجل مسلم، مساء الجمعة، في مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو (جنوب) قد تكون مرتبطة بحوادث قتل 3 مسلمين آخرين، خلال الأشهر التسعة الماضية في المدينة نفسها.

وقالت الشرطة الأمريكية، في بيان، إنها عثرت على جثة قتيل رابع مسلم من جنوب آسيا ويعتقد أنه في العشرينات من عمره، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، الأحد.

وبحسب الوكالة، اثنين من الضحايا وهما محمد أفضل حسين (27 عاما) و أفتاب حسين (41 عاما) قتلا الأسبوع الماضي، وكلاهما من باكستان وكان يرتادان نفس المسجد.

بينما الضحية الثالثة محمد أحمدي (62 عاما) وهو من أصول جنوب آسيوية، قتل هو الآخر في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

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