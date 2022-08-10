اتهام عضو في الحرس الثوري الإيراني بالتآمر لاغتيال بولتون

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، أنها وجهت اتهامات لعضو بالحرس الثوري الإيراني يدعى "شهرام بورصافي" بالتآمر لاغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب.

وأوضحت الوزارة الأمريكية، في بيان، أن "التحقيقات تشير إلى أن مؤامرة اغتيال بولتون كانت على الأغلب بهدف الانتقام لضربة جوية أمريكية قتلت جنرالًا ذا شعبية وقوة في البلاد".

وشهرام بورصافي، الذي حدده المسؤولون الأمريكيون على أنه عضو في الحرس الثوري الإيراني، مطلوب حاليًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهم تتعلق بمؤامرة القتل مقابل أجر.

وقال ممثلو الادعاء إن هذا العمل كان على الأرجح ردا على الضربة التي قتلت في يناير/ كانون الثاني 2020 قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني.

وفي بيان، شكر بولتون مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل على عملهما في هذه القضية.

وقال بولتون: "بينما لا يمكن قول الكثير علنًا الآن، هناك نقطة واحدة لا جدال فيها، حكام إيران كاذبون وإرهابيون وأعداء للولايات المتحدة".

وبهذا الخصوص، قال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن، كبير مسؤولي الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية، في تصريح صحفي، إن "هذه ليست المرة الأولى التي نكشف فيها عن مؤامرات إيرانية للانتقام من أفراد على الأراضي الأمريكية، وسنعمل بلا كلل لفضح وتعطيل كل واحدة من هذه الجهود. "