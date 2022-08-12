تعرض مؤلف آيات شيطانية للطعن أثناء مشاركته في فعالية ثقافية بنيويورك

تعرض الكاتب البريطاني سلمان رشدي، مؤلف كتاب آيات شيطانية، للطعن اليوم أثناء مشاركته في إحدى الفعاليات الثقافية بمدينة نيويورك.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن "رجلا اقتحم مسرح مؤسسة تشوتوكوا (Chautauqua) وبدأ لكم رشدي وطعنه أثناء وجوده على خشبة المسرح لإلقاء محاضرة".

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى التهديدات التي تلقاها رشدي بالقتل من إيران في الثمانينيات، بسبب كتاباته.

وتحظر طهران كتاب رشدي "آيات شيطانية" منذ عام 1988 وتصنفه "تجديفا".

وبعد ذلك بعام، أصدر المرشد الإيراني الراحل الإمام الخميني فتوى دعا فيها إلى قتل رشدي.

كما عرضت إيران أكثر من 3 ملايين دولار مكافأة لمن يقتل رشدي، حسب الوكالة الأمريكية.