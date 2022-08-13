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وثائق "سرية" ذات صلة بالأسلحة النووية في منزل ترامب

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 13.08.2022 13:08
مذكرة تفتيش منزل ترامب رويترز مذكرة تفتيش منزل ترامب (رويترز)

كشفت مذكرة التفتيش الخاصة بمداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن العثور على وثائق مصنفة "سرية" في منزله.

وأظهرت المذكرة والمواد ذات الصلة التي أمر قاض في فلوريدا بنشرها، أن ترامب ربما اخترق قانون "مكافحة التجسس" على خلفية الاحتفاظ بوثائق دفاعية حساسة.

وأشارت المذكرة إلى أنه تمت مصادرة أكثر من 20 صندوقا خلال عملية تفتيش منزل ترامب.

والخميس، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" كانوا يبحثون عن وثائق ذات صلة بالأسلحة النووية عندما فتشوا منزل ترامب.

من جهته، اعتبر ترامب مداهمة منزله بأنه "انتقام سياسي"، مشيرا إلى أن قضية الأسلحة النووية "خدعة".

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