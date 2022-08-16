وزارة الخارجية الأمريكية: الاتفاق النووي مرهون بتخلي إيران عن المطالب غير المتفق عليها

قال متحدث وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن السبيل الوحيد لإحياء الاتفاق النووي مع إيران هو تخلي الأخيرة عن مطالبها الخارجة عن الاتفاق.

وبحسب ما نقلته "تي آر تي وورلد"، فقد أضاف برايس في تصريحات صحفية، أن بلاده ستقدم رأيها بشأن مسودة نص الاتحاد الأوروبي النهائية لتعديل الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ولم يحدد المسؤول الأمريكي أي موعد زمني لتقديم واشنطن رأيها حول الموضوع.

وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق المكاسب من أجل الانسجام مع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي السابق) هو تخلي طهران عن مطالبها الخارجة عن خطة العمل المذكورة.

وأردف: "نحن نصف هذه المطالب منذ زمن طويل بأنها خارجة عن الموضوع".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت إيران عن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي، في حال كان الرد الأمريكي "واقعياً ومرناً" بشأن سبل إعادة إحياء الاتفاق السابق.

والإثنين الماضي، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تقديم "النص النهائي" للاتفاق النووي مع إيران، داعيا الدول المعنية لاتخاذ قراراتها من أجل إحياء الاتفاق.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وتخللت المفاوضات سلسلة من الانقطاعات بسبب الخلافات الرئيسية بين طهران وواشنطن.

وفي مايو/ أيار 2018، أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقوبات على طهران، بعد إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه باراك أوباما.