الأمم المتحدة تشيد باتفاقية إسطنبول للشحن الآمن وتدعو للحوار والتعاون

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الإثنين، باتفاقية الشحن الآمن للحبوب الموقّعة في إسطنبول في يوليو/ تموز الماضي، لافتًا إلى أهمية التعاون والحوار حتى خلال الصراع.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليًا في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان الحفاظ على السلام والأمن الدوليين: تعزيز الأمن المشترك من خلال الحوار والتعاون.

وأكد غوتيريش أن اتفاقية الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، كانت مثالاً ملموسا على قدرة الحوار والتعاون على بعث الأمل، حتى في خضمّ الصراع.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول مراسم توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

ونبّه من أن الخلافات المستمرة بين القوى العظمى تحدّ من الاستجابة لقضايا الأمن الدولي، في ظلّ الانقسامات والصراعات.

وقال: "لا تزال الخلافات المستمرة بين القوى العظمى في العالم - بما في ذلك في هذا المجلس - تحدّ من قدرتنا على الاستجابة الجماعية".

وتابع: "أصبح عالمنا ممزقًا بالانقسامات الجيوسياسية والصراعات وعدم الاستقرار، ويشمل ذلك الانقلابات العسكرية، والصراعات بين الدول، والحروب التي تمتدّ عامًا بعد عام".

وأشار إلى أن العديد من الأنظمة تواجه تحديات تتمثل بالحرب الإلكترونية والإرهاب، والأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، فيما وصل الخطر النووي إلى أعلى نقطة له منذ عقود.

وأضاف غوتيريش: "نحن بحاجة إلى إعادة صياغة إجماع عالمي حول التعاون المطلوب لضمان الأمن الجماعي - بما في ذلك عمل الأمم المتحدة".

وأكد ضرورة "تأسيس عقد اجتماعي جديد يبني ويعزز أواصر الثقة بين الناس وحكوماتهم والمؤسسات التي تمثلهم".

وشدد قائلاً: "يجب أن تتوقف قعقعة السيوف النووية، نحن بحاجة إلى أن تجدد الدول التزامها بعالم خالٍ من الأسلحة النووية".

وطالب غوتيريش الدول المسلحة نوويًا بـ "ألا تدّخر جهداً للجلوس إلى طاولة المفاوضات لتخفيف التوترات وإنهاء سباق التسلح النووي بشكل نهائي".