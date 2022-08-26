البنتاغون يتبنى سياسة جديدة للحد من الضحايا المدنيين في الضربات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها ستنشئ مركزا للمساعدة في تجنب وقوع إصابات بين المدنيين في العمليات العسكرية التي تقوم بها وذلك من خلال تحسين التعليم والتدريب والمزيد من التدقيق قبل شن الضربات.

الخطة التي أمر بها وزير الدفاع لويد أوستن ونشرت يوم الخميس بعد انتقادات واسعة حول غارة جوية أمريكية في كابل في أغسطس/ آب الماضي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين، بينهم أطفال، خلال الأيام الفوضوية الأخيرة لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

قال مسؤول دفاعي كبير إن تطوير مركز التميز الجديد للحماية المدنية والتحسينات الأخرى سيكلف "عشرات الملايين من الدولارات" سنويًا، وستشمل الخطة على نطاق أوسع إضافة حوالي 150 موظفًا.

سيبدأ المركز عملياته مبدئيًا في عام الميزانية 2023 الذي يبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين أول، وسيكون مزودًا بالكامل ويعمل بحلول عام 2025. تحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته بموجب قواعد الإدارة لتقديم تفاصيل الخطة.

تتطلب التغييرات التي وافقت عليها أوستن سياسات وإرشادات محدثة للعمليات العسكرية منصوص عليها في خطة عمل مكونة من 36 صفحة وتشمل أيضا الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تحليل التهديدات بشكل أفضل، وتقييم من هو على الأرض وتحديد مدى تأثر الهياكل المدنية الأخرى.

كان أحد الانتقادات الرئيسية لغارة طائرة بدون طيار في أفغانستان هو أن أولئك الذين اتخذوا القرار النهائي كانوا مسرعين للغاية في استنتاج أن سيارة تويوتا كورولا بيضاء خاضعة للمراقبة تتماشى مع المعلومات الاستخباراتية وأكدوا استنتاجهم بقصف ما تبين أنه السيارة الخطأ.

تهدف خطة البنتاغون الجديدة إلى منع مثل هذا "الانحياز التأكيدي" وإشراك الفرق بشكل أكثر اتساقًا لتحدي الافتراضات على وجه التحديد للتأكد من أن الضربة مناسبة.

ستضع الخطة أفرادًا جددًا في كل من القيادات المقاتلة الموجودة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وأمريكا الجنوبية والقيادة الشمالية الأمريكية في كولورادو، وكذلك في جميع الخدمات العسكرية والقيادة العليا الأخرى والقيادة والأماكن الحيوية مثل قيادة العمليات الخاصة والقيادة السيبرانية ووكالة استخبارات الدفاع.