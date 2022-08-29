الولايات المتحدة تتهم روسيا بعسكرة محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا

اتهمت الولايات المتحدة روسيا، اليوم الإثنين، بعسكرة محطة زاباروجيا النووية الأوكرانية، وذلك قبيل زيارة مرتقبة للمحطة من قبل مفتشين دوليين.

وقال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إنه بالإضافة إلى نشر الأسلحة والجنود في موقع المحطة النووية، فإن روسيا تقوم أيضا بإطلاق النيران من محيط المحطة على القوات الأوكرانية.

وأضاف كيربي، في تصريح للصحفيين، إن روسيا عسكرت بشكل كبير محطة زاباروجيا، أكبر محطة نووية في أوروبا.

وأكد أن القتال حول المحطة يجب أن يتوقف، ولا توجد محطة للطاقة النووية في مكان قريب من العمليات القتالية.

وأعرب المسؤول الأمريكي أيضا عن دعم بلاده الكامل للزيارة التي سيجريها فريق من الخبراء من وكالة الطاقة الذرية للمحطة، داعيا روسيا لضمان "وصول آمن وغير مقيد لأولئك المفتشين المستقلين" إلى المحطة.