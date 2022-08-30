واشنطن تقول إن روسيا تواجه مشاكل فنية في المسيرات التي اشترتها من طهران

قال مسؤول أمريكي إن روسيا تواجه مشاكل فنية في المسيرات الإيرانية التي اشترتها من طهران الشهر الجاري، وفق ما أفادت وكالة أسوشييتد برس اليوم.

وقال مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن إن روسيا حصلت على مسيرات إيرانية من نوع "مهاجر 6" و"شاهد" في الشهر الجاري.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر هويته، أن واشنطن تعتقد أن شراء المسيرات "جزء من خطة روسية للحصول على مئات المسيرات الإيرانية"، حسب تعبيره.

ولم يذكر المسؤول ماهية المشاكل الفنية التي تواجهها موسكو، لكنه قال إنها "إخفاقات عديدة"، وفق الوكالة.

وذكرت الوكالة الأسبوع الماضي، أن روسيا حصلت مؤخرا على مئات المسيرات الإيرانية التي يمكن استخدامها في حربها ضد أوكرانيا، رغم التحذيرات الأمريكية لطهران بعدم شحنها.