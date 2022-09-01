الولايات المتحدة.. مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم على مدرسة ثانوية

قتل شخصا وأصيب اثنين آخرين جراء هجوم استهدف مدرسة نورثسايد الثانوية في منطقة جاكسونفيل، بحسب ما أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية كارولينا الشمالية.

وخلال مؤتمر صحفي، قال قائد شرطة المنطقة مايك يانييرو، إن الضحايا سقطوا إثر ما يبدو أنه "عملية طعن"، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتيد برس.

وأضاف أن طالبين اثنين نقلا إلى المستشفى إلا أن أحدهما لقى حتفه متأثرا بإصابته، مشيرا إلى أن مدرسا أصيب جراء الحادث، أيضًا لكنه لم يُطعن.

وأكد قائد الشرطة أنه تم القبض على طالب مشتبه به بعد وقت قصير من الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 7 صباحا (بالتوقيت المحلي)، حسب المصدر ذاته.

يشار إلى أن الهجوم وقع بعد أيام فقط من عودة طلاب منطقة جاكسونفيل إلى المدارس، الاثنين الماضي.