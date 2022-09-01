للمرة الأولى.. تويتر تختبر خاصية تعديل التغريدات بعد نشرها

أعلنت شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، إنها تختبر للمرة الأولى خاصية تعديل التغريدات بعد نشرها.

جاء ذلك تلبية لرغبة المستخدمين الذين طالبوا بتفعيل هذه الميزة بهدف تصحيح تغريداتهم بعد نشرها.

وأوضحت توتير في بيان، أنه بموجب الخاصية الجديدة، سيكون المستخدمون قادرون على إجراء تغييرات عدة مرات في غضون 30 دقيقة بعد نشر تغريداتهم.

وأضاف البيان أن التغريدات المعدلة ستظهر برمز وطابع زمني وتسمية حتى يتضح للقراء أنه تم تعديل التغريدة الأصلية.

وحالياً، تخضع الخاصية الأولى من نوعها لاختبارات تجريها الفرق الفنية، وستكون متاحة للمشتركين خلال الأسابيع المقبلة ضمن حزمة الخدمات المدفوعة تويتر بلو، بحسب البيان.