ناسا تطلق كبسولة فضائية عملاقة إلى القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أنها ستحاول مجدداً إطلاق صاروخها العملاق الجديد نحو القمر السبت في الثالث من سبتمبر/أيلول في مهمة "أرتيميس"، بعد إلغاء محاولة يوم الاثنين الماضي في اللحظات الأخيرة بسبب مشكلة فنية.

وستشكل مهمة "أرتيميس1" بداية البرنامج الأميركي للعودة إلى القمر، وتتمثل في إطلاق كبسولة "أوريون" غير مأهولة في المدار حول القمر، للتحقق أن المركبة آمنة لرواد الفضاء المستقبليين، بمن فيهم أول امرأة وأول شخص من ذوي البشرة الملونة يمشيان على سطح القمر.



وسيكون الهدف الرئيسي في اختبار الدرع الحرارية للكبسولة أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض، بسرعة تقترب من 40 ألف كيلومتر في الساعة ودرجة حرارة توازي نصف حرارة سطح الشمس لمدة 42 يوماً في الفضاء.



وستصل الكبسولة إلى 64 ألف كيلومتر ما بعد القمر، أي أبعد من أي مركبة فضائية أخرى صالحة لنقل البشر حتى الآن.



فيما ستنقل "أرتيميس 2" رواد فضاء إلى القمر في عام 2024، من دون أن تهبط على سطحه وسيكون أول هبوط للطاقم في مهمة "أرتيميس 3" عام 2025 على أقرب تقدير.