ترامب يهاجم بايدن ويصفه بعدو الدولة

هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خلفه جو بايدن، واصفا إياه بأنه عدو الدولة.

جاء ذلك في تجمع انتخابي أمام أنصاره مساء السبت في ولاية بنسلفانيا، وذلك ردا على خطاب ألقاه بايدن الخميس، هاجم فيه ترامب ومؤيديه.

ووصف ترامب خطاب بايدن بأنه الأكثر شراسة وبغضا ومن شأنه إثارة الانقسام".

وأضاف (في إشارة لبايدن): "هو عدو الدولة إذا اردتموني أن اقول الحقيقة، عدو الدولة هو والجماعة التي تسيطر عليه".

بايدن هاجم ترامب وأنصاره الجمهوريين، خلال خطاب ألقاه الخميس في فيلادلفيا، متهما إياهم بالتطرف وبأنهم يشكلون تهديدا على المبادئ الأمريكية.

وأضاف أنه ليس هناك شك في أن الحزب الجمهوري اليوم يهيمن عليه ويقوده ويخيفه دونالد ترامب والجمهوريون من ماغا شعار ترامب "فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا (ماغا)"، وهذا تهديد للديمقراطية.

لكن بايدن تراجع الجمعة عن بعض تصريحاته وقال إنه لا يعتبر أي من مؤيدي ترامب تهديدا للبلاد.