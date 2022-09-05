قتيل و9 مفقودين إثر تحطم طائرة عائمة بمنطقة سياحية في واشنطن

قتل شخص ولا يزال تسعة في عداد المفقودين، بينهم طفل، جراء تحطم طائرة، في منطقة بوجيه ساوند بولاية واشنطن، حسبما أعلن خفر السواحل الأمريكي.

وأفاد بيان صحفي بأن الطائرة، وهي من نوع "عائمة"، كانت في طريقها، بعد ظهر الأحد، من بلدة فرايداي هاربور، وهي مقصد سياحي شهير في جزر سان خوان، إلى مدينة رينتون، إحدى ضواحي سياتل الجنوبية.

وأضاف البيان بأن أربع سفن تابعة لخفر السواحل ومروحية إنقاذ وطائرة شاركت في عمليات البحث المكثفة إلى جانب وكالات الإنقاذ وجهات إنفاذ القانون في مناطق مجاورة.

وقال خفر السواحل إنه عثر على جثة، ولا يزال تسعة أشخاص مفقودين حتى الساعة التاسعة مساء تقريبا.

فيما قالت السلطات المحلية إن سبب تحطم الطائرة غير معروف، وأنها سقطت في موتيني باي قبالة جزيرة ويدبي، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا شمال غرب وسط سياتل وتقع في منتصف الطريق بين فرايداي هاربور ورينتون.

وتقع مدينة رينتون، التي كانت الرحلة متجهة إليها يوم الأحد، في الطرف الجنوبي لبحيرة واشنطن، الواقعة على بعد حوالي 16 كيلومترا جنوب شرقي سياتل.

من جانبه، قال المجلس الوطني لسلامة النقل إن الطائرة كانت من طراز "دي هافيلاند دي إتش سي -3 أوتر"، وهي طائرة مروحية ذات محرك واحد.

وتحلق طائرات عائمة، التي تحتوي على طوافات تسمح لها بالهبوط في الماء، حول بوجيه ساوند، القريبة من المحيط الهادئ.

وتنطلق رحلات اليومية بين منطقة سياتل وجزر سان خوان، وهي أرخبيل خلاب يقع شمال غرب سياتل ويجذب سائحين من جميع أنحاء العالم.

يذكر أنه في عام 2019، أسفر حادث تحطم في الجو في ألاسكا بين طائرتين عائمتين لمشاهدة معالم المدينة عن مقتل ستة أشخاص.