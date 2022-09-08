البيت الأبيض يكشف أن واشنطن وإيران بعيدان عن أي اتفاق

كشف البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة وإيران أصبحتا بعيدتين عن أي صفقة بشأن الاتفاق النووي.

وقال جون كيربي، متحدث الأمن القومي بالبيت الأبيض في تصريحات صحفية: "لم نعد قريبين من أي اتفاق كما كنا من قبل".

وأشار إلى وجود فجوات في المواقف بين الطرفين بشأن الاتفاق النووي.

وفي السياق، شدد كيربي على أن الرئيس جو بايدن لا يزال "ملتزما بالدبلوماسية" تجاه الإيران، مبينا أنه يريد ضمان أن تكون هناك خيارات أخرى متاحة لحرمان إيران من قدرة إنتاج سلاح نووي إذا توصلنا لاتفاق.

وتابع: "واشنطن مستمرة في العمل على إعادة إحياء الاتفاق النووي ولكن صبرها بدأ ينفد".