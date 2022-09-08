وكالة "ناسا" تحدد يومي 23 أو 27 سبتمبر موعدا لإطلاق صاروخها من جديد إلى القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الخميس، أنها قد تحاول من جديد إطلاق صاروخها إلى القمر في يوم 23 أو 27 من الشهر الجاري، وذلك بعد محاولتين فاشلتين بسبب مشاكل فنية.

جاء ذلك على لسان "جيم فري" أحد المسؤولين بالوكالة خلال مؤتمر صحفي.

وأكد فري أنه من المقرر أن تختبر الرحلة التجريبية غير المأهولة لمهمة "ارتيميس 1"، صاروخ "اس ال اس"، نظام الإطلاق الفضائي في الظروف الحقيقية ، مع وجود كبسولة "أوريون" على قمته، حيث سيتمركز رواد الفضاء في المستقبل.

وقال فري إن نافذة الإطلاق المحتملة الجديدة تبدأ في 23 سبتمبر عند الساعة 06,47 صباحا بالتوقيت المحلي، بينما ستُفتح نافذة ثانية في 27 من الشهر عينه في الساعة 11,37 صباحاً بالتوقيت المحلي.

ويوم السبت الماضي، ألغي الإقلاع المخطط له من مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا في اللحظات الأخيرة، للمرة الثانية خلال أسبوع، واعتبرتها الوكالة نكسة أدت إلى تأجيل الإطلاق الفعلي لبرنامج "أرتيميس" الأميركي للعودة إلى القمر.

وأوضحت الوكالة أن المشاكل الفنية بدأت بعد تسرب الوقود في الصباح الباكر، أثناء عمليات ملء خزانات الصاروخ.

ولا يزال صاروخ "اس ال اس" البرتقالي والأبيض، الذي لم يجر أي رحلة من قبل، قيد التطوير منذ أكثر من عقد، ليصبح الأقوى في العالم.

ويتمثل الهدف الرئيسي لـ"أرتيميس 1" في اختبار الدرع الحرارية للكبسولة أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض، بسرعة تقرب من 40 ألف كيلومتر في الساعة ودرجة حرارة توازي نصف حرارة سطح الشمس.