نيوريوك تعلن حالة طوارئ مع اكتشاف فيروس شلل الأطفال بعد غياب عقد

أعلنت ولاية نيويورك الأميركية حالة الطوارئ إثر اكتشاف فيروس شلل الأطفال.

وأشارت الهيئات الصحية إلى توفر أدلة تؤكد ارتباط الحالات المكتشفة من شلل الأطفال بتلوث في مياه الصرف الصحي في عدد من مدن الولاية.

وأصدرت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول أمس الجمعة، قرارا بتعزيز حركة التطعيمات ضد شلل الأطفال، بعدما عُثر على الفيروس في عينات مياه الصرف الصحي في أربع مقاطعات أمريكية، حسب مصادر.

ودعت السلطات سكان نيويورك الذين لم يتلقوا اللقاح إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن الأفراد غير الملقحين ضد فيروس شلل الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة به.

وسبق إعلان الجهات المعنية، تسجيل حالة مؤكدة بشلل الأطفال لشاب في روكلاند، في منتصف يوليو/ تموز، وهي الحالة الأولى المسجلة في الولايات المتحدة منذ سنة 2013.

ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ في 9 أكتوبر/تشرين الأول وتأتي بالإضافة إلى إعلانات الطوارئ الصادرة عن حاكمة ولاية نيوريوك هوشول استجابة لتفشي مرض جدري القرود في الولاية ووباء فيروس كورونا.