لأسباب إنسانية.. واشنطن ترفض تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"

رفضت الإدارة الأمريكية تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" رغم وصف واشنطن العثور على مقابر جماعية في مدينة إيزيوم الأوكرانية بأنه "أمر بغيض ووحشي".

وقال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، إن تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب، سيعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن هناك بدائل "أفضل لمحاسبة روسيا وزيادة التكلفة والعواقب على سلوكها في أوكرانيا، بدلا من تصنيفها دولة راعية للإرهاب".

وفي السياق، شدد كيربي على أن الولايات المتحدة "ستواصل دعم الجهود الرامية لتوثيق جرائم الحرب والفظائع التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا ومحاسبة المسؤولين عنها".