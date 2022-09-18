3 قتلى في اصطدام طائرتين في الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأمريكية مصرع ثلاثة أشخاص، السبت، جراء حادث اصطدام طائرتين صغيرتين في الجو بالقرب من مدينة دنفر بولاية كولورادو.

وقال مكتب شرطة مقاطعة بولدر في بيان، إنهم عثروا على راكبي إحدى الطائرتين قتيلين داخل حطام الطائرة، كما عثر على راكب الطائرة الثانية قتيلاً بين الحطام في مكان آخر.

ووقع الاصطدام قبل الساعة التاسعة من صباح السبت، بتوقيت واشنطن، ولم تعلن السلطات عن هويات الضحايا.

وأشار المجلس الوطني لسلامة النقل في بيان نشر على تويتر إلى أنه يجري تحقيقاً في حادث التصادم بين طائرة من طراز سيسنا 172 وطائرة من طراز سونكس إكسينوس بالقرب من لونغمونت بولاية كولورادو.

وتقع لونغمونت على بعد 48 كيلومترا شمال دنفر.