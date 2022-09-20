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عباس يبحث مع الأمم المتحدة تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الأونروا

وكالة الأناضول للأنباء
نيويورك
نشر في 20.09.2022 10:07
آخر تحديث في 20.09.2022 10:09
الرئيس الفلسطيني مع الأمين العام للأمم المتحدة AP الرئيس الفلسطيني مع الأمين العام للأمم المتحدة (AP)

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر التطورات في الأراضي المحتلة وجهود دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

جاء ذلك في لقاء جمع الجانبين عشية بدء اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، في بيان، إن الجانبين ناقشا التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الجماعية لتعبئة الموارد لدعم الأونروا.

وبحسب البيان، جدد الجانبان تأكيد التزامهما المشترك بالجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، على أن تكون القدس العاصمة المشتركة، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة.

ومساء الأحد، وصل عباس إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ينطلق أسبوعها رفيع المستوى الثلاثاء، على أن تنتهي أعمالها في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومن المقرر أن يلقي عباس خطابا أمام الجمعية العامة يوم الجمعة المقبل.

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