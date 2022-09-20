واشنطن: لن نعترف باستفتاءات روسيا الصورية في أوكرانيا

قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها لن تعترف أبداً بنتائج الاستفتاءات الصورية التي خططت لها روسيا ووكلائها في أوكرانيا، معتبرة أنها "انتهاك لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي".

جاء ذلك على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، وأضاف أن "روسيا تسرع في إجراء الاستفتاءات بعد أن تم هزيمتها في شمال شرقي أوكرانيا، وقبل تعبئة جماهيرية محتملة في روسيا لتعزيز جهودها الحربية الضعيفة".

وأردف سوليفان، في تصريحاته للصحفيين في البيت الأبيض: "هذه الاستفتاءات هي انتهاك لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي التي يقوم عليها النظام الدولي وتقع في صميم ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع: "نعلم أنه سيتم التلاعب بتلك الاستفتاءات، ونعلم أن روسيا ستستخدم الاستفتاءات الصورية أساسا لضم هذه الأراضي المزعومة إما الآن أو في المستقبل. دعني أوضح: إذا حدث هذا، فإن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بادعاءات روسيا".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن مسؤولين محليين بأن الانفصاليين الذين عينتهم روسيا فيما يسمى بـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" في شرق أوكرانيا، سيجرون استفتاء في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول على الانضمام لروسيا.

فيما قالت "جمهورية لوغانسك الشعبية" الانفصالية أيضًا اليوم، إنها تعتزم إجراء استفتاء شبيه في الوقت نفسه.