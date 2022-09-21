الرئيس الأمريكي: بوتين ينتهك الميثاق الأممي دون خجل ويهدد أوروبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوجه تهديدات نووية علنية لأوروبا وينتهك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة دون خجل"، في إشارته إلى اجتياح روسيا لأوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة بايدن أمام الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة "نيويورك" الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "بوتين انتهك دون خجل المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة عندما سمح للقوات الروسية بغزو أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، وهو قرار يمثل انتهاكاً للحظر الواضح على الدول السيطرة على أراضي الدول المجاورة بالقوة".

وتابع: "اليوم فقط، وجه الرئيس بوتين تهديدات نووية علنية لأوروبا في تجاهل متهور لمسؤوليات نظام منع انتشار السلاح".

وأوضح قائلا: "في الوقت الراهن، تستدعي روسيا مزيداً من الجنود للانضمام إلى القتال، وتنظم الرئاسة الروسية استفتاءات زائفة، في محاولة لضم أجزاء من أوكرانيا، وهو انتهاك خطير للغاية لميثاق الأمم المتحدة".

أزمة الغذاء

وخلال الكلمة نفسها، أعلن الرئيس الأمريكي عن مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 2.9 مليار دولار لدعم أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال بايدن إن "روسيا في غضون ذلك، تضخ الأكاذيب، وتحاول إلقاء اللوم في أزمة الغذاء على العقوبات التي فرضتها ضدها عدة دول بسبب العدوان على أوكرانيا".

وأضاف: "اسمحوا لي أن أكون واضحا تماما.. تسمح عقوباتنا المفروضة على روسيا صراحة بالقدرة على تصدير الغذاء والأسمدة، بلا قيود، وبالتالي فإن الحرب الروسية هي سبب تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وروسيا وحدها هي القادرة على إنهاء ذلك".

حل الدولتين

وتطرق بايدن إلى "حل الدولتين" المتفاوض عليه لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، قائلاً إنه "يبقى أفضل طريقة لضمان أمن إسرائيل وازدهارها في المستقبل ومنح الفلسطينيين الدولة التي يحق لهم الحصول عليها".

توسيع مجلس الأمن

من جانب آخر أعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه لتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي، قائلاً إنه "ينبغي منح مقاعد دائمة لدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وشدد على أنه "يتعين على الأعضاء الدائمين الامتناع عن استخدام حق النقض "الفيتو"، إلا في حالات نادرة وغير عادية لضمان بقاء المجلس ذا مصداقية وفعالية".

الحرب النووية

وحول الصين، قال بايدن إنها حالياً في خضم تقدم سريع لبرنامجها النووي، وأنها تقوم بتعزيز نووي غير مسبوق ومثير للقلق دون أي شفافية".

وأكد أن "بلاده تقف على أهبة الاستعداد لزيادة تعزيز التزاماتها بعدم انتشار الأسلحة النووية، بغض النظر عما يحدث في العالم".

ولفت أنه "لا يمكن أن تكون الحرب النووية حرباً ولا يجب خوضها أبداً".