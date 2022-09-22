بلينكن: لا يمكن أن ندع بوتين يفلت من المحاسبة

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، دول العالم إلى محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية حربه على أوكرانيا.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس الأمن الدولي الذي حضرته روسيا، في نيويورك الأمريكية.

وقال بلينكن في كلمته خلال الاجتماع: "النظام العالمي الذي اجتمعنا هنا لدعمه يُدمَر أمام أعيننا، لا يمكننا، ولن ندع بوتين يفلت من المحاسبة".

كما ندد الوزير الأمريكي بالتصعيد الأخير الذي شنته روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك الاستفتاءات المرتقبة لضمّ أراض خاضعة لسيطرة موسكو.

وأكد بلينكن أن خيار الرئيس بوتين هذا الأسبوع بمثابة صبّ الزيت على نار أشعلها بنفسه، في وقت يجتمع معظم قادة العالم في الأمم المتحدة، يُظهر ازدراءه التام لميثاق الأمم المتحدة، على حد قوله.

ويُعقد الاجتماع بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلا أنه لم يكن جالسا الى طاولة المجلس أثناء خطابات الوزراء، وحلّ محلّه مساعده.