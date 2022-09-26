الأمم المتحدة تدعو لإنهاء عصر الابتزاز النووي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، إلى إنهاء عصر الابتزاز النووي، محذرا من أن أي استخدام لسلاح نووي من شأنه أن يحرض على هرمجدون إنساني، في إشارة إلى نهاية العالم.

جاء ذلك خلال كلمة له في جلسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية لا تزال منعقدة في نيويورك حتى الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، للاحتفال باليوم الدولي للقضاء التام على الأسلحة النووية.

وقال غوتيريش: "نجتمع في هذا اليوم العالمي لرفض الادعاء بأن نزع السلاح النووي هو حلم مستحيل".

وتابع: "الأسلحة النووية هي القوة الأكثر تدميرا على الإطلاق، وسيكون القضاء عليها أعظم هدية يمكن أن نمنحها للأجيال القادمة".

وحذر قائلا: "بعد عقود من سقوط جدار برلين (عام 1989)، يمكننا أن نسمع مرة أخرى قعقعة الأسلحة النووية".

وأكد أنه "جب أن ينتهي عصر الابتزاز النووي، وأردف: "فكرة أن أي دولة يمكن أن تقاتل وتنتصر في حرب نووية هي فكرة مشوشة، فأي استخدام لسلاح نووي من شأنه أن يقود إلي هرمجدون إنساني".

وبحسب المفهوم التوراتي، تعني حرب "هرمجدون" المعركة الفاصلة بين الخير والشر أو بين الله والشيطان، وتكون على إثرها نهاية العالم.

وحث غوتيريش جميع الدول على استخدام كل سبل الحوار والدبلوماسية والتفاوض لتخفيف التوترات وتقليل المخاطر والقضاء على التهديد النووي.

وتعهد بالعمل بشكل وثيق مع جميع الدول (الـ193) الأعضاء (في الجمعية العامة) للتوصل إلى توافق في الآراء حول كيفية نزع فتيل هذه التهديدات.

والأربعاء، وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديدا مستترا باستخدام الأسلحة النووية، وأعلن تعبئة جنود الاحتياط بعد تقدم ميداني حققه الجيش الأوكراني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة بُثت الأحد، إن بلاده أرسلت تحذيرات سرية إلى روسيا لثنيها عن خيار الحرب النووية، محذرة من أنه ستكون لها "عواقب كارثية".

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما أضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم ودفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

وتقول موسكو إن خطط أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) تهدد الأمن القومي الروسي، وتطالبها بالتخلي عن هذه الخطط والتزام الحياد، وهو ما تعتبره كيف تدخلا في سيادتها.