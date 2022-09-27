واشنطن تنتقد منح الجنسية الروسية لسنودن وتدعوه للعودة إلى الولايات المتحدة

أعلنت الخارجية الأميركية، الإثنين، أن منح الجنسية الروسية للمتعاقد السابق مع الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن، قد يعرضه للتجنيد الإجباري، مؤكدة أنه يجب عليه العودة إلى الولايات المتحدة لمواجهة القضاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن موقفنا لم يتغير بأن سنودن عليه أن يعود إلى الولايات المتحدة لمواجهة القضاء.

وأضاف أن قرار بوتين لم يغير أي شيء في وضع سنودن، باستثناء أنه أصبح مواطنا روسيا ويمكن تجنيده بشكل إجباري للخدمة العسكرية.

وفي وقت سابق اليوم، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بمنح المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، الجنسية الروسية.

وحول استفتاءات انضمام 4 مقاطعات أوكرانية إلى روسيا، أكد برايس أن الاستفتاءات التي تجريها روسيا في أوكرانيا زائفة ولن نعترف بنتائجها وبضم أراض أوكرانية إلى روسيا.

واعتبر أن الخطوات التي يتخذها الرئيس الروسي تظهر إدراكه بأنه يخسر.

وفيما يخص المظاهرات في إيران احتجاجا على مصرع مهسا أميني (22 عاما) بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق، قال برايس: "ندين العنف والوحشية التي تمارسها القوات الإيرانية ضد المتظاهرين الإيرانيين وقتل العشرات منهم".

وأكد برايس أن السلطات الإيرانية عليها أن تصغي للمتظاهرين، بدلا من أن تطلق النار عليهم.

ودعا برايس المجتمع الدولي إلى رفع صوته ضد إجراءات الحكومة الإيرانية ودعم الإيرانيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر.