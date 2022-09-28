رئيسة بلدية العاصمة الأمريكية واشنطن تعلن أكتوبر شهراً للتراث التركي

أعلنت رئيسة بلدية العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوزر، أن أكتوبر/ تشرين الأول 2022، شهراً للتراث التركي.

وقالت باوزر في بيان وقعته بهذا الخصوص، أنه تم في وقت سابق إعلان "عام التراث التركي" في أكتوبر قبل 11 عاما، الأمر الذي ساهم في بناء جسر بين الأمريكيين الأتراك وغير الأتراك.

ولفتت إلى متانة العلاقات التركية الأمريكية، موضحة أن الأمريكيين من أصول تركية لعبوا دورا مهما في تطوير التعليم والثقافة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية في واشنطن.

وأشارت إلى أن أكثر من 20 ألف أمريكي من أصل تركي يقيمون في واشنطن والولايات المجاورة، لافتة إلى توقيع أنقرة وواشنطن اتفاقية "مدن شقيقة".

كما تحتضن واشنطن في شهر أكتوبر من كل عام المهرجان التركي، بتنظيم من الجمعية الأمريكية-التركية، ومن المنتظر انطلاق النسخة الـ20 من المهرجان لهذا العام بتاريخ 16 أكتوبر.