إعصار "إيان" يجتاح فلوريدا الأمريكية ويقطع الكهرباء عن نحو مليوني مسكن

اجتاح إعصار "إيان" ولاية فلوريدا الأمريكية، مترافقاً مع رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كلم/ ساعة وأمطار غزيرة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 2 مليون مسكن، وصنف أحد أقوى الأعاصير التي سجلت في تاريخ الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلامية محلية أن الإعصار "إيان" اجتاح ساحل خليج ولاية فلوريدا ليضربها بعواصف قوية وأمطار غزيرة، ما حول شوارع الولاية إلى أنهار، وهدد بأضرار كارثية أخرى، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

وقال المركز الأميركي للأعاصير إنّ الإعصار "إيان" دخل الأراضي الأميركية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا في تمام الساعة 19:05 ت. غ.، مشيراً إلى أنّه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من خمس درجات.

وحذّر المركز، ومقرّه ميامي، من أنّ إيان "إعصار خطير للغاية"، وقد تسبّب منذ الآن بفيضانات "كارثية".

وأفاد مكتب مأمور منطقة ساحلية بأنه تلقى الكثير من المكالمات من محاصرين في منازل غمرتها المياه.

فيما نشر بعض السكان المحاصرين على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، نداءات تطالب بإنقاذ أرواحهم أو أحبائهم، وأظهرت بعض المقاطع المصورة مياهاً تتدفق وتحمل الكثير من الحطام.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مارك بريتشيت، أحد السكان، صعد خارج منزله في مدينة فينيسيا بينما كان الإعصار يتوجه إلى الشاطئ قادماً من خليج المكسيك على بعد نحو 55 كيلومتراً إلى الجنوب، ووصف ما رآه بـ "المشهد المرعب".

وكتب في رسالة نصية: "لم أستطع الوقوف في وجه الرياح بالفعل، انهمر المطر كالإبر، وتحول الشارع الذي أسكن فيه إلى نهر، وسقطت بعض الأشجار، والأسوأ لم يأت بعد".

وقالت شركة "لايت أند بور"، أكبر مزود للكهرباء في الولاية، في تغريدة مساء الأربعاء: إن "الرياح الكارثية المصاحبة لإعصار إيان تستدعي إعادة بناء أجزاء من نظامنا، وليس فقط إصلاحها".

وطلبت الشركة من مشتركيها الاستعداد لانقطاعات واسعة، مشيرة أنها تقوم بتقييم الأضرار، وأنها "تعمل حاليا على استعادة الطاقة في الأماكن التي يمكننا القيام بذلك بأمان".

وتسبّب الإعصار بقطع التيار الكهربائي عن نحو مليوني مسكن في فلوريدا، بحسب وكالات ووسائل إعلام محلية.

وقال موقع "باور آوتدج" المتخصص، إنّ غالبية هذه المساكن تقع على مقربة من المسار الذي سلكه الإعصار، مشيراً إلى أنّه في بعض المقاطعات الساحلية انقطع التيار الكهربائي عن معظم المساكن.

وكانت السلطات المختصة قد أصدرت أوامر أمس، لنحو 2.5 مليون شخص بإخلاء جنوب غرب فلوريدا قبل أن يضرب الإعصار "إيان" المنطقة.

وتسبب الإعصار "إيان" الذي اجتاح كوبا في وقت سابق، بمقتل شخصين وتدمير شبكة الكهرباء في البلاد.

ورغم توقعات بأنه يضعف "إيان" إلى عاصفة استوائية، حيث يجتاح الداخل بسرعة حوالي 14 كيلومتراً في الساعة، فمن المرجح أن يشعر سكان وسط فلوريدا بقوة الإعصار.