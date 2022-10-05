تضم أول إمرأة من السكان الأصليين.. "سبيس إكس" الأمريكية ترسل بعثة جديدة إلى الفضاء

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية بالتعاون مع وكالة "ناسا"، الأربعاء، بعثة جديدة تضم أول امرأة من السكان الأصليين ورائدة روسية إلى الفضاء.

وتم إطلاق المركبة "SpaceX Crew Dragon"، التي تحمل 4 رواد فضاء، من قاعدة "مركز كينيدي للفضاء" بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتقود المهمة المنظمة لصالح وكالة "ناسا" رائدة الفضاء الأمريكية نيكول مان، التي أصبحت أول أمريكية من السكان الأصليين تسافر إلى الفضاء.

وقالت مان، عقيد في سلاح مشاة البحرية وعضو في قبيلة "وايلاكي" من قبائل راوند فالي الهندية، في مقابلة إذاعية، إنها "تأمل أن يؤدي إطلاقها التاريخي إلى تشجيع الجيل القادم".

وكانت رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا أيضا على متن المركبة الفضائية في المهمة السادسة المأهولة.

وهذه هي المرة الأولى بموجب اتفاقية بين وكالة "ناسا" ووكالة الفضاء الروسية التي تستضيف "سبيس إكس" أحد أفراد الطاقم الروسي.

وسيبقى طاقم "سبيس إكس" الذي يضم أيضا رائد الفضاء الأمريكي جوش كاسادا والياباني كويتشي واكاتا على متن محطة الفضاء الدولية لمدة ستة أشهر تقريبًا.