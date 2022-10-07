بايدن: تهديد بوتين النووي يعرض البشرية لخطر حرب نهاية العالم

أعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أن التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية تعرض البشرية لخطر حرب نهاية العالم للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في منتصف الحرب الباردة.

وأكد بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يمزح عندما أطلق تلك التهديدات حول استخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية.

وأضاف بايدن، في حفل لجمع التبرعات بمدينة نيويورك الأمريكية، الخميس، أن بوتين لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية، أو أسلحة بيولوجية، أو كيميائية لأن أداء جيشه أصبح ضعيفا بشكل ملحوظ.

وقال بايدن: "لم نواجه احتمال حدوث هرمغدون منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية في العام 1962، معتبرا أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح" عندما أطلق تلك التهديدات".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يوجد للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية تهديد مباشر باستخدام أسلحة نووية إذا استمرت الأمور على المسار الذي تسير عليه الآن".

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديدا باستخدام الأسلحة النووية، وأعلن تعبئة جنود الاحتياط بعد تقدم ميداني حققه الجيش الأوكراني.