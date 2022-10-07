واشنطن تعلن موافقتها على مبيعات دفاعية محتملة بـ3 مليارات دولار للكويت

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مساء أمس الخميس، موافقتها على صفقة محتملة لبيع منظومتي صواريخ أرض - جو ودفاع جوي متوسط المدى للكويت تقدر قيمتها بثلاثة مليارات دولار.

وأفادت الوزارة في بيان، أن "الصفقة المحتملة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز القدرة على الدفاع عن نفسها ضد الجهات الإقليمية الخبيثة، وتحسين التشغيل البيني مع الأنظمة التي تديرها القوات الأمريكية ودول الخليج الأخرى"، بحسب إعلام أميركي.

وفي أبريل/نيسان 2021، جددت الكويت معاهدة التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، وتسمح المعاهدة التي أبرمت عام 1991 للقوات الأمريكية باستخدام المنشآت الكويتية وتمركز قوات ومعدات أمريكية بالكويت لمدة عشر سنوات أخرى.