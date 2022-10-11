البيت الأبيض يعلن أن بايدن يريد إعادة تقييم العلاقات مع السعودية

أعلن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن يشعر أنه ينبغي إعادة تقييم العلاقات مع السعودية، بعد قرار تحالف "أوبك+" بخصوص خفض إنتاج النفط.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن "بايدن يرغب في العمل مع الكونغرس بخصوص مستقبل العلاقات مع السعودية" بعد مطالبة عضو مجلس الشيوخ، بوب ميننديز، بتجميد مبيعات الأسلحة.

وأضاف كيربي: "أعتقد أن الرئيس كان واضحا جدا في أن هذه علاقة يجب أن نواصل إعادة تقييمها، وأننا بحاجة لأن نكون مستعدين لإعادة النظر فيها".

وأضاف: "بالتأكيد في ضوء قرار أوبك، هو (بايدن) على استعداد للعمل مع الكونغرس للتفكير فيما يجب أن تبدو عليه هذه العلاقة للمضي قدمًا".

وجاء تصريح كيربي بعد إدلاء رئيس الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، بوب ميننديز بتصريحات قوية ربط فيها العلاقات السعودية الأمريكية بالحرب الروسية، حيث قال إنه ينبغي على واشنطن إنهاء علاقاتها مع الرياض.

ودعا الديمقراطي عن ولاية نيو جيرسي ميننديز إلى تجميد فوري للعلاقات الأمريكية السعودية عقب إعلان أوبك+ خفض سقف الإنتاج الأسبوع الماضي.

وتعهد بأنه "لن يعطي الضوء الأخضر لأي تعاون مع الرياض حتى تعيد المملكة تقييم موقفها فيما يخص الحرب في أوكرانيا".

وفي 5 أكتوبر/ تشرين أول الجاري أعلن تحالف "أوبك+" خفض إنتاج أعضائه من النفط الخام بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ما أثار غضب الولايات المتحدة.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير القرار بأنه "يصطف مع روسيا"، متهمة "الدول الأعضاء الحليفة بمنظمة أوبك بالتحالف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعمه في الحرب على أوكرانيا".