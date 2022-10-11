هجمات إلكترونية مصدرها روسيا تعطل مواقع مطارات أمريكية

كشف مسؤول أميركي كبير أن هجمات إلكترونية استهدفت بعض أكبر المطارات في الولايات المتحدة الاثنين، بحسب ما نقلت شبكة "أيه بي سي نيوز"عن شخص مطلع، الذي أكد أن مصدرها من داخل روسيا.

وقال المصدر إن الهجمات أدت إلى "منع وصول الجمهور" إلى المواقع التي تبلغ عن أوقات الانتظار والازدحام في المطار، واصفا الأمر بأنه "مزعج".

وأكد المصدر أن الأنظمة المستهدفة لا تتعامل مع مراقبة الحركة الجوية، أو الاتصالات والتنسيق الداخليين لشركات الطيران أو أمن النقل.

واطلعت الوكالات الفيدرالية على الهجمات لأول مرة حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت الشرقي (08:00 تغ)، عندما تم إبلاغ وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، بأن نظام مطار لاغوارديا تم استهدافه.

واستعيدت السيطرة على النظام في مطار لاغوارديا، ولكن الهجمات استهدفت مطارات أخرى في جميع أنحاء البلاد لاحقا، وفقا للشبكة.

وتأثرت مواقع الويب الخاصة بمطار دي موين الدولي ومطار لوس أنجلوس الدولي ومطار شيكاغو أوهير الدولي صباح الإثنين.

وأفاد مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أن موقعه يعمل مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي اضطرابات تشغيلية داخل المطار.

ويعمل المهندسون والمبرمجون بنشاط حاليا لإغلاق الأبواب الخلفية التي سمحت بالهجمات، ودعم البنية التحتية الحاسوبية الأكثر أهمية، حسب "أي بي سي نيوز".

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية أنهما على علم بالهجمات.

وتأتي الهجمات بعد أيام من توجيه روسيا أصابع الاتهام نحو الولايات المتحدة في تفجيرات خطي أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، وبعد يوم من تفجير جسر حيوي بنته روسيا يربطها بشبه جزيرة القرم، إذ حمل الرئيس فلاديمير بوتين الاستخبارات الأوكرانية مسؤوليته.