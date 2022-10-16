واشنطن: لدينا خيارات عديدة لنهجنا الجديد مع السعودية تشمل المساعدات الأمنية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الأحد، إن الرئيس جو بايدن سيعيد تقييم العلاقات مع السعودية على خلفية قرار تحالف الدول المصدرة للنفط أوبك+ خفض سقف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل، ما أثار غضب واشنطن التي اعتبرته قرارا "قصير النظر".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية منها قناة الحرة عن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، قوله إن "الرئيس بايدن سيعيد تقييم علاقتنا مع السعودية لوقوفها بجانب روسيا ضد مصالحنا".

وأضاف سوليفان في تصريح لشبكة "سي إن إن" أن بايدن لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبل العلاقة مع السعودية منفردًا وسيشاور أعضاء الكونغرس من الحزبين للعمل بشكل مشترك.

وتابع "لدينا خيارات عديدة لنهجنا الجديد مع السعودية تشمل المساعدات الأمنية".

وأكد المسؤول الأمريكي أنه ليست هناك أي خطط للرئيس بايدن للقاء ولي العهد السعودي في قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

والخميس، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده ستراجع تداعيات قرار منظمة "أوبك +" بقيادة السعودية خفض إنتاج النفط على علاقات واشنطن والرياض.

وفي السياق، صنف البيت الأبيض قرار منظمة "أوبك +" بأنه "يرقى إلى مستوى الدعم المعنوي والعسكري" للحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا.

ونفت السعودية، الأربعاء، الاتهامات بأن قرار خفض إنتاج النفط ناتج عن دوافع سياسية.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن تحالف "أوبك +" خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10 بالمئة، قبل أن تتراجع قليلا الأسبوع الجاري.