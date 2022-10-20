البيت الأبيض: إيران منخرطة بشكل مباشر على الأرض في القرم

أكدت الولايات المتحدة، الخميس، أن إيران "منخرطة الآن بشكل مباشر على الأرض في شبه جزيرة القرم"، وأشارت أن روسيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية بدون طيار في حربها ضد أوكرانيا.

وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي: "اليوم يمكننا أن نؤكد أن العسكريين الروس المتمركزين في القرم كانوا يقودون طائرات إيرانية بدون طيار، ويستخدمونها لشن ضربات في أنحاء أوكرانيا بما في ذلك ضربات ضد كييف".

وأضاف أن عسكريين إيرانيين "كانوا على الأرض في شبه جزيرة القرم ودعموا روسيا في هذه الهجمات".

وأوضح أن الإيرانيين الذين تم نشرهم في شبه جزيرة القرم يتألفون من "مدربين وبعض مقدمي الدعم الفني لمساعدة الروس على استخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار".

وأشار كيربي إلى أن روسيا تلقت عشرات الطائرات بدون طيار، وأنه من المرجح أن تستمر في تلقي شحنات إضافية.

وتابع: "نشعر بالقلق من أن روسيا قد تسعى أيضاً إلى الحصول على أسلحة تقليدية متطورة من إيران مثل صواريخ أرض - أرض".

وتأتي تصريحات كيربي بعد يوم واحد من تأكيد متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس على أن الولايات المتحدة لديها "أدلة كثيرة" على أن روسيا تستخدم طائرات بدون طيار إيرانية الصنع لمهاجمة أوكرانيا.

فيما رفضت إيران المزاعم بأنها تزود روسيا بطائرات مسيرة محلية الصنع