لجنة 6 يناير تستدعي ترامب للإدلاء بشهادته منتصف نوفمبرالمقبل

أصدرت لجنة مجلس النواب الأمريكي المختصة بالتحقيق في أحداث الهجوم على الكونغرس "الكابيتول" في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، مذكرة استدعاء رسمية للرئيس السابق دونالد ترامب، لمطالبته بالمثول أمامها منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأرسلت اللجنة المكونة من 9 أعضاء رسالة إلى محامي ترامب، تطلب مثول الأخير أمامها بحلول 14 نوفمبر، وتقديم عدد من الوثائق بما في ذلك الاتصالات الشخصية بين الرئيس السابق وأعضاء الكونغرس وكذلك الجماعات المتطرفة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وكتبت اللجنة في رسالتها أنها جمعت "أدلة دامغة" على أن ترامب دبر شخصيا لمحاولة الانقلاب على هزيمته في انتخابات 2020 الرئاسية، من خلال نشر مزاعم كاذبة بشأن تزوير أصوات الناخبين.

وقال رئيس اللجنة بيني طومسون، ونائبته ليز تشيني، في الرسالة الموجهة إلى ترامب: "ندرك أن صدور أمر استدعاء لرئيس سابق هو إجراء مهم وتاريخي. لا نتعامل مع هذا الإجراء باستخفاف".

يشار إلى أنه من غير الواضح كيف سيرد ترامب وفريقه القانوني على أمر الاستدعاء.

ويعد أمر الاستدعاء هو التصعيد الأحدث والأكثر لفتا للنظر في تحقيق لجنة مجلس النواب الذي استمر 15 شهرا في أحداث الهجوم على مبنى الكونغرس.

يتبع