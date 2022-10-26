بايدن يصف اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بالتاريخي

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بالتاريخي، معتبراً أنه سيجلب الأمل والاستقرار للمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، حسبما ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية.

وخلال اللقاء، أشاد بايدن بالاتفاق قائلا إن اتخاذ هذه الخطوة تطلب شجاعة من البلدين.

وأضاف: "ستوقع إسرائيل ولبنان غدا (الخميس) اتفاقا لترسيم حدود بحرية دائمة بين البلدين، هذا اختراق تاريخي تطلب الكثير من الشجاعة للإقدام عليه"، وفق الصحيفة.

وتابع: "سيسمح الاتفاق بتطوير حقول الطاقة للبلدين، وسيخلق أملا وفرصا اقتصادية جديدة للشعب اللبناني، ويعزز استقرار وأمن شعب إسرائيل".

والثلاثاء، بدأ هرتسوغ زيارة رسمية إلى واشنطن تستمر حتى الخميس، التقى فيها مساء الأمس بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر وزارته بواشنطن.

وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الإسرائيلي هرتسوغ منذ توليه منصبه في يوليو/ تموز 2021.

وصباح غد الخميس، من المقرر أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة النهائية على اتفاق مرتقب لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ثم يوقعه رئيس الوزراء يائير لابيد في مكتبه.

وبعد ظهر الخميس، تُقام مراسم في قاعدة الأمم المتحدة ببلدة رأس الناقورة الحدودية، بمشاركة فريق التفاوض الإسرائيلي ووفود من لبنان والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.

وقبل التوصل إلى اتفاق، كان لبنان وإسرائيل يتنازعان على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتوسطت واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.