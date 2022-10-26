شركة أمريكية تعلن بدء إنتاج الغاز من حقل إسرائيلي

قالت شركة "إنرجيان" الأمريكية، الأربعاء، إن عملية استخراج الغاز الطبيعي من حقل "كاريش" الإسرائيلي بدأت عشية توقيع اتفاق مرتقب لترسيم الحدود البحرية مع لبنان بوساطة أمريكية.

وأضافت أن الاستعدادات لتدفق الغاز عبر نظام خطوط الأنابيب إلى الساحل تتقدم، ومن المتوقع أن يبدأ بيعه لعملاء "إنرجيان" خلال اليومين المقبلين.

وسيفتتح بئر "كاريش 1" خلال أسبوعين وبئر "كاريش 3" خلال أربعة أسابيع تقريبا، وفق الشركة.

وأعطت وزارة الطاقة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، الضوء الأخضر لشركة "إنرجيان" للبدء في إنتاج الغاز من حقل "كاريش".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت "إنرجيان" ربط منصة الغاز بشبكة الغاز الإسرائيلية، وبدأت في ضخ الغاز من الساحل إلى المنصة لاختبار الأنابيب.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية، صباح الخميس، للمصادقة النهائية على اتفاق مرتقب لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ثم يوقعه رئيس الوزراء يائير لابيد في مكتبه.

وتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، قبل التوصل لاتفاق بعد حوالي عقد من الزمن.