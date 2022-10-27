إعلام أمريكي: واشنطن تسرع برنامج تسليم قنابل نووية مطورة للناتو

كتبت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن الولايات المتحدة قررت تسريع خططها لتسليم نسخة مطورة من قنابلها النووية لحلف شمال الأطلسي الناتو.

وقالت الصحفية إن واشنطن قررت تسريع خططها في تسليم قنبلة نووية مطورة من طراز "B61-12" إلى حلف الناتو في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأوضحت بوليتيكو أن مسؤولين أمريكيين صرحوا في اجتماع مغلق للناتو في بروكسل بأن هذه القنابل ستصل في وقت أبكر مما كان مخططا له، والمفترض نشرها في أوروبا، وفقا للخطة الأصلية، في ربيع عام 2023.

وأشارت الصحيفة أن النقاش حول القنابل النووية ورد في برقية دبلوماسية خاصة لصناع السياسيات في أمريكا لاطلاعهم على ما تم نقاشه في اجتماع بروكسل.

وقال مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين هانز كريستينسن، إنه "من الغريب التعجيل بالبرنامج، فقد كانوا يقولون (الأمريكان) إنهم لن يردوا على الوضع بالأسلحة النووية، لذلك لا أعتقد أنهم يريدون الوصول إلى هذا الحد"، وفق الصحيفة.

بدوره، قال مدير السياسة في صندوق "بلوشيرز" المخصص لنزع السلاح توم كولينا: "أعتقد أن الهدف هو حلف الناتو أكثر من روسيا".

وأضاف: "هناك قنابل من هذا الطراز في الناتو بالفعل، والروس يعرفون ذلك. القنابل تعمل بشكل جيد، والنسخة المطورة لن يكون بها فرق كبير، لكنها قد تكون وسيلة لطمأنة الحلفاء عندما يشعرون بالتهديد من روسيا بشكل خاص"، حسب الصحيفة.

وفي تصريحات للصحفية، قال متحدث البنتاغون باتريك رايدر إن الولايات المتحدة "لن تناقش تفاصيل ترسانتنا النووية".

وأوضح رايدر أن مبادرة استبدال الأسلحة القديمة بأسلحة مطورة كانت "جزءا من جهود التحديث المخطط لها منذ فترة طويلة وأنها غير مرتبطة بأي حال من الأحوال بالأحداث الجارية في أوكرانيا، ولم يتم تسريعها بأي شكل من الأشكال".

واختبرت الولايات المتحدة هذا النوع من القنابل في الأول من يوليو/ تموز 2015، بينما بدأت انتاج النوع المطور منها في ديسمبر/ كانون الأول 2021، بهدف إطالة عمر القنبلة لمدة 20 عاما على الأقل، وفق إدارة الأمن النووي الوطنية الأمريكية.

وأعلنت روسيا، الأربعاء، بدء قواتها للردع الاستراتيجي مناورات بالأسلحة النووية، تابعها الرئيس فلاديمير بوتين عبر الوسط الافتراضي.

وأشار بيان للرئاسة الروسية إلى أن المناورات شملت إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من قاعدة بليسيتسك الفضائية وصاروخ "سينيفا" من بحر بارنتس في ميدان كورا بكامتشاتكا.