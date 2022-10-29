واشنطن تطلق سراح أكبر سجين في غوانتانامو بعد 20 سنة سجن

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية إطلاق سراح مواطن باكستاني يبلغ من العمر 74 عاما من معتقل غوانتانامو وهو أكبر سجين فيه، وأنه عاد إلى باكستان.

وأضافت الوزارة اليوم السبت أن سيف الله باراشا التأم شمله مع أسرته بعد أكثر من 17 عاما في مركز الاحتجاز في القاعدة البحرية الأمريكية بكوبا.

وكان باراشا محتجزا للاشتباه في علاقته بتنظيم القاعدة منذ عام 2003 ، لكنه لم يتهم قط بارتكاب جريمة. في مايو/ آيار من العام الماضي، تم إخطاره ب2022الموافقة على إطلاق سراحه. كان مجلس مراجعة السجناء قد برأ ساحته مع رجلين آخرين في نوفمبر/تشرين ثان 2020.

كما هو معتاد، لم يقدم الإخطار أسبابا تفصيلية للقرار وخلص فقط إلى أن باراشا "لا يمثل تهديدا مستمرا" للولايات المتحدة، وفقا لشيلبي سوليفان بنيس، الذي مثله في جلسة الاستماع في ذلك الوقت.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها أكملت عملية مكثفة مشتركة بين الوكالات لتسهيل عودة باراشا إلى الوطن.

أضافت الوزارة: "نحن سعداء لأن مواطنا باكستانيا محتجزا في الخارج قد عاد أخيرا إلى عائلته".

كان باراشا، الذي عاش في الولايات المتحدة ويمتلك عقارات في مدينة نيويورك، رجل أعمال ثريا في باكستان. وزعمت السلطات أنه كان وسيطا للقاعدة وساعد اثنين من مدبري مؤامرة 11 سبتمبر/أيلول.

وأكد أنه لا يعرف أنهما من تنظيم القاعدة ونفى أي تورط له في الإرهاب.