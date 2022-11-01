إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الإثنين أن مالك منصة تويتر، إيلون ماسك، قرر حل مجلس إدارة الشركة التي أتم صفقة شرائها قبل أيام.

وأصبح ماسك المالك الجديد لشركة تويتر، الخميس، فأقال عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي.

وكان من بين المسؤولين المقالين الرئيس التنفيذي للمنصة باراج أجراوال، والمدير المالي نيد سيجال، ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي، وفق ما ذكرته مصادر خاصة.

وحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإن ماسك سحب أكثر من 50 موظفًا لديه في شركة تيسلا، معظمهم من مهندسي البرمجيات إلى شركة تويتر.

وأتم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الجمعة، صفقة الاستحواذ على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار، وسارع في إقالة 4 من كبار مديري موقع التواصل الاجتماعي.

وبنفس اليوم، أعلن ماسك أن شركة التواصل الاجتماعي ستشكل مجلساً جديداً لمراقبة المحتوى، دون أن يقدم الكثير من التفاصيل.