بينهم أطفال.. إصابة 14 شخصا في إطلاق نار خلال عيد الهالوين بشيكاغو

أصيب 14 شخصا بينهم 3 أطفال، إثر إطلاق نار استهدف تجمعا احتفاليا بعيد الهلع "الهالوين" في ولاية شيكاغو الأمريكية.

ووفق كالة "أسوشيتيد برس"، قالت شرطة الولاية إنه تم إطلاق النار من داخل سيارة على تجمع لعدد من الأشخاص كانوا يحتفلون بعيد الهالوين، مساء الاثنين.

وأشارت الشرطة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بوجود شخصين متهمين بالواقعة، حيث ظهرا في المقاطع المصورة التي التقطت لموقع الحادث.

ولم تكشف الشرطة حتى صباح الثلاثاء، أي تفاصيل بشأن الدوافع وراء الحادث.

وتراوح حالات الجرحى بين إصابات خفيفة إلى حرجة.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل متكرر حوادث إطلاق نار جماعية، عادة ما تخلف قتلى وجرحى.

وعلى خلفية هذه الحوادث، ناشد الرئيس جو بايدن نواب الكونغرس بتغيير قوانين حمل السلاح في البلاد حفاظا على الأرواح، لكن لم تتخذ خطوات ملموسة بهذا الشأن.