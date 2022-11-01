رجب طيب أردوغان يهنئ سيلفا بفوزه برئاسة البرازيل

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا على فوزه بالرئاسة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أمس الإثنين.

وأعرب الرئيس أردوغان عن تهانيه للرئيس الجيد سيلفا على فوزه في انتخابات الرئاسة، وتمنياته بالنجاح له في ولايته الجديدة التي ستبدأ 1 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال الرئيس أردوغان إن العلاقات الثنائية التي أوصلاها معا إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" عام 2010 ستتطور أكثر خلال المرحلة الجديدة.

ونوه أردوغان إلى أن التعاون بين بلدين كبيرين عضوين في مجموعة العشرين مثل تركيا والبرازيل سيكون له دوراً موجهاً في التعامل مع التحديات العالمية.

ووصل الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، مجددا إلى سدة الحكم في الدولة اللاتينية متغلبا على منافسه جايير بولسونارو اليميني المتطرف، في خضم انتخابات جرت الأحد وكانت الأكثر استقطابا وتوترا في تاريخ البرازيل.

وكانت النتائج الرسمية شبه النهائية للانتخابات الرئاسية البرازيلية قد أظهرت بعد فرز أكثر من 95% من أصوات الناخبين، حصول دا سيلفا على 50.56% من الأصوات مقابل 49.44% لصالح بولسونارو.

وفي خطاب النصر الذي تلا إعلان النتائج قال دا سيلفا إن بلاده "تحتاج إلى السلام والوحدة"، مؤكدا أنها "عادت" إلى الساحة الدولية ولن تكون "منبوذة" بعد الآن.

وتعهد دا سيلفا بالعودة إلى النمو الاقتصادي الذي تقوده الدولة والسياسات الاجتماعية التي ساعدت في انتشال الملايين من براثن الفقر عندما حكم البرازيل بين عامي 2003 و2010.

كما وعد بمكافحة تدمير غابات الأمازون المطيرة الذي وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما، وكذلك جعل البرازيل رائدة في محادثات المناخ العالمية.