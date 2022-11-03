مجلس الأمن يرفض التحقيق حول برنامج أسلحة بيولوجية بأوكرانيا

رفض مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، مشروع قرار تقدمت به روسيا للتحقيق في اتهامات تشير إلى تورط الولايات المتحدة بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

واتخذ المجلس قراره، بعد أسبوع من طلب روسيا التحقيق رسمياً في هذه الاتهامات، والتي تبرزها بشكل متكرر منذ بدء حربها في أوكرانيا في مارس/آذار الماضي.

وجاء الرفض بعد تصويت كل من فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، ضد القرار، بينما نال تأييد كل من روسيا والصين، فيما امتنع الأعضاء العشرة الآخرين غير الدائمين في المجلس عن التصويت.

وكان مشروع القرار ينص على "إنشاء لجنة مؤلفة من جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي للتحقيق في الادعاءات ضد الولايات المتحدة وأوكرانيا، فيما يتعلق بالتزاماتهما بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية).

من جهته، أعرب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، عن أسفه لقرار مجلس الأمن، مضيفاً في تصريحات صحفية إن الدول الغربية "أظهرت بكل الطرق أن القانون لا يطبق عليها".