إعلام أمريكي: ماسك يبدأ في تسريح موظفي تويتر

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إيلون ماسك سيبدأ، اليوم الجمعة، بعملية تسريح كبرى لموظفي منصة تويتر التي استحوذ عليها مؤخرا مقابل 44 مليار دولار.

ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، فإن المالك الجديد لمنصة تويتر أبلغ موظفي الشركة، في بريد إلكتروني أرسله مساء الخميس، بأنهم سيتلقون إخطارا بحلول الساعة 1600 تغ، الجمعة، فيما إذا كانوا سيظلون في عملهم أو سيتم تسريحهم.

وقال ماسك، في الرسالة التي أرسلها للموظفين والتي حصلت عليها الصحيفة إنه "في مسعى لوضع تويتر على مسار سليم، سيقوم فريق بفحص العملية الصعبة لتقليص قوتنا العاملة العالمية، الجمعة".

وجاء في نص الرسالة الموجهة للموظفين: "مالم تتأثر وظيفتك ستتلقى إشعاراً عبر بريدك على تويتر، ولكن في حال تأثرها ستتلقى إخطار بالخطوات التالية عبر بريدك الشخصي".