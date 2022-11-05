مساعدات عسكرية جديدة أمريكية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إنها قدمت حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، وسط استمرار كييف في شن هجمات مضادة ضد القوات الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في بيان، إن هذه الحزمة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا تشمل "تمويل تجديد صواريخ هوك للدفاع الجوي ونقلها إلى أوكرانيا، و45 دبابة من طراز T-72B".

وأفاد البيان أن المساعدات تشمل أيضا "معدات اتصالات ودروعاً محدثة و1100 طائرة مسيرة من طراز فونيكس غوست".

كما تشمل المساعدات "40 قارباً مدرعاً، وتمويل تجديد 250 مركبة مدرعة وأنظمة اتصالات آمنة، وأموال لتدريب القوات الأوكرانية وصيانة معداتها".

من جانبه، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي جو بايدن على الحزمة الأخيرة من المساعدة، مؤكدا أنها "ستساعدنا في تحرير الأراضي الأوكرانية"، مضيفاً في تغريدة: "نقدر هذا الدعم المستمر".

وقدمت الولايات المتحدة، منذ تولي بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021، أكثر من 18.9 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة وعقوبات على موسكو انعكست سلباً على الاقتصادات وأسعار الغذاء عالمياً.