الرئيس الأمريكي يتعهد بمضاعفة تمويل صندوق المناخ إلى 11 مليار دولار

تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمضاعفة تمويل صندوق المناخ إلى 11 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب حديث ساميويل وربيرج المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء المصرية، قبيل أيام من وصول الرئيس الأمريكي في 11 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري للمشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ شرقي مصر.

وقال وربيرج: "نتطلع إلى نجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وبايدن حريص على المشاركة في Cop27".

وأشار إلى إن الإدارة الأمريكية "لديها اهتمام بملف تغير المناخ لما له من انعكاسات كبيرة ليس فقط على الداخل الأمريكي ولكن على العالم أجمع".

ولفت إلى "تعهد الرئيس بايدن بمضاعفة تمويل صندوق المناخ 4 مرات من الحد الأقصى الذي بلغته إدارة باراك أوباما وتقديم 11 مليار دولار من التمويل سنويا بحلول 2024".

وأوضح أن هذا التمويل سيكون مقدما لـ"دعم جهود الدول الرامية لإزالة الكربون من اقتصاداتها وتعزيز ممارسات استخدام الأراضي الصديقة للمناخ وتعزيز التكيف والمرونة"

وقال: "سيحقق طلب الرئيس الخاص بالموازنة للعام المالي 2023 هذا الهدف بفعالية قبل عام من الموعد المحدد".

وسبق أن أعلن البيت الأبيض مشاركة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالقمة يوم 11 من الشهر الجاري.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين ثاني 2014، تعهدت إدارة أوباما بتقديم 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، إلا أن مساهمتها اقتصرت على مليار دولار فقط قبل نهاية رئاسة أوباما، وفق تقارير صحفية.

والأحد، انطلقت أعمال قمة cop27 بشرم الشيخ على المستوى الإجرائي، وانتخب وزير الخارجية المصري سامح شكري رسميًا رئيسًا للمؤتمر خلفًا للبريطاني ألوك شارما، وانطلقت الفعاليات الأحد على المستوى الرئاسي لمدة يومين.